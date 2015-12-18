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ضبط 36 طنا من القمح غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد شون البحيرة

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ضبط 36 طنا من القمح غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد شون البحيرة ضبط 36 طنا من القمح غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد شون البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 36 طنا من القمح به بودار الإصابة بالسوس والحشرات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام المدير المسئول عن إحدى الشون لتسويق الحاصلات الزراعية بطريق أبوالمطامير - دمنهور والمتعاقدة لتوريد الأقماح لشركة مطاحن البحيرة بتوريد كميات من الأقماح لشركة المطاحن بدمنهور بها بوادر الإصابة بالسوس والحشرات.

وأجرت إدارة مباحث حملة بالاشتراك ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة وقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، وأسفرت عن ضبط السيارة رقم ع هـ س 8634/6421 محملة بـ36.90 طن أقماح بها بودار الإصابة بالسوس والحشرات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19225 جنح قسم شرطة دمنهور لسنة 2015.

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مصر 365

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