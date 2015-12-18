بالصور.. ضبط 378 قطعة أثرية نادرة داخل مركز تعليمى قبل بيعها بالنزهة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، من القبض على مدير مركز تعليمى بالنزهة، لتجميعه 378 قطعة أثرية نادرة داخل المركز تمهيداً لبيعها.

وردت معلومات للواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والأثار، مفادها قيام " م.أ" 54 سنة مدير مركز تعليمى بدائرة النزهة - القاهرة، بحيازة بعض القطع الأثريه داخل المركز التعليمى.

تم تقنين الإجراءات القانونية، وقيام قوة من ضباط مباحث الإدارة، بإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة بتفتيش المركز، وضبط 4 أشخاص بحوزتهم 378 قطعة أثريه عبارة عن (3 عصا عليها رسومات، و2 تمثال من الخشب، و2 مركب، و6 كتب مجلدة، و2 مبخرة، و1 حامل، وعباءة من القماش، وصندوق صغير الحجم، وإناء من الحجر، و3 خواتم كبيرة، وقلاده كبيرة الحجم، و2 قرص من الحجر، و8 جعران، و24 قطعة من الجلد المجفف على هيئة قرن فلفل، و17 قطعة من الحجر على شكل زير، و41 قطعة من الحجر على هيئة قرن، و68 قطعة من الحجر على شكل بلح، و29 قطعة صغيرة الحجم من الحجر بيضوية، و3 مكحلة، و155 كرة حجرية عليها نقوش".

وتم ضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 2 أحوال سياحة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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