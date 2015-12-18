ديلى ميل: الأسماك الغنية بأحماض أوميجا3 سر طول عمر اليابانيين

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن السر وراء طول عمر اليابانيين يكمن فى اتباعهم حمية غذائية تعتمد على الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون يابانيون أن تناول الأسماك يمكن أن يساعد فى منع تراكم الدهون فى الجسم، وهو يعتبر خبراً ساراً بالنسبة لأولئك الذين يخططون للتخلى عن نظامهم الغذائى خلال السنة الجديدة.

ووجدت الأبحاث أن زيت السمك المعروف باسم "أوميجا 3" يمكن أن يساعد على إذابة الدهون غير المرغوب فيها، كما أنه يحول الخلايا الدهنية "السيئة" إلى "الجيدة"، والتى تعمل على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الباحثون أن عدد الخلايا الدهنية "الجيدة" يبدأ فى الانخفاض عند الوصول إلى منتصف العمر وهذا يعنى أن السمنة تبدأ فى ذلك التوقيت ويحدث سمنة غير مرغوب فيها حول الخصر والبطن.

وأشار الباحثون إلى أن زيت السمك يحول الخلايا الدهنية "البيضاء" إلى "البنية"، لافتين إلى أن الدهون "البيضاء" تعتبر مغناطيس السعرات الحرارية الزائدة وتعمل على تخزينها فى البطون والفخذين، ولكن خلايا الدهون "البنية" تحرق السعرات الحرارية وتولد الحرارة.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور تيرو كاوادا من جامعة كيوتو اليابانية، أن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون، تحتوى على جرعات عالية من أحماض “DHA” و“EHA”، وهى المركبات الموجودة فى زيوت أوميجا 3.

وهذا الاكتشاف قد يساعد فى تفسير السبب الذى جعل الناس فى الدول مثل اليابان، لديهم حياة طويلة بشكل استثنائى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجارى.