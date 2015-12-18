دراسة: المصابون بفقدان الأسنان بجانب أمراض القلب أكثر عرضة للموت المبكر

نتائج خطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت بأن الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية ويعانون من فقدان الأسنان يرتفع لديهم معدلات الوفاة والسكتة الدماغية.

أوضح الباحثون أن أمراض اللثة هى السبب الرئيسى لفقدان الأسنان وترتبط بضعف صحة الأسنان.

>أشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية والذين يعانون من فقدان الأسنان فى ذات الوقت، لديهم ما يقرب من ضعف مخاطر الوفاة مقارنة بالأصحاء الذين لا يعانون من فقدان الأسنان.

وفقًا للدراسة التى نشرت مؤخرًا فى المجلة الأوروبية لأمراض القلب، وجد الباحثون خلال تحليل بيانات أكثر من 15000مريض من 39 بلدًا أن فقدان الأسنان يرتبط مع زيادة معدلات الوفيات للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة علا فيدين، طبيبة القلب فى مستشفى جامعة أوبسالا، السويد، إن العلاقة بين صحة الأسنان، خاصة أمراض اللثة وأمراض القلب والشرايين تأخذ اهتمامًا كبيرًا على مدى السنوات الـ20 الماضية.

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين يعانون من فقدان الأسنان بصورة كبيرة هم أقل نشاطًا وأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وانخفاض مستوى التعليم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، وذلك فى السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.