دفاع "مرسى" بقضيتى"الهروب من السجن والتخابر مع حماس":غير راضٍ عن أتعابى

قال سمير محفوظ المحامى المنتدب من قبل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "الهروب من سجن وادى النطرون" والتخابر مع حماس، إنه قام بصرف قيمة أتعاب الانتداب من وزارة العدل عن القضيتين، مضيفا أنه غير راضٍ عن الأجر.

وتابع دفاع الرئيس الأسبق "مرسى" حديثه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رافضا الإفصاح عن قيمة أتعابه، قائلا إن قيمة أتعاب المحاماة فى قضايا الانتداب يتم تقديرها من قبل رئيس المحكمة الذى ينتدبه، مستدركا أن القضيتين استمرتا قرابة العام ونصف لأكثر من 55 جلسة، ولم يتغيب عن الحضور، كما لم يتوانى جهداً فى الدفاع عن الرئيس المعزول .

وحول استمراره فى الحضور عن الرئيس الأسبق "مرسى" جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع قطر"، رغم اعتراضه على قيمة أتعابه فى القضايا السابقة، أكد المحامى سمير محفوظ أن هناك اختلافا بين الدائرتين.

وكانت قد عاقبت المحكمة الرئيس المعزول بالإعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وبالسجن 20 عاما فى قضية التخابر مع حماس.

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