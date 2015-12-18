كهرباء دبي تُطلق النسخة الـ 12 من جائزة المستهلك المثالي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة المستهلك المثالي للعام الـ 12 على التوالي، بهدف حث المزيد من سكان دبي على ترشيد استهلاكهم للطاقة والمياه وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.

وأوضحت الهيئة أنه للتأهل للجائزة، يجب على المستهلك تحقيق نسبة وفر لا تقل عن 10% من استهلاك الكهرباء والمياه خلال الفترة من شهر يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسيحظى متعاملو الهيئة ممن يحققون أعلى معدّل توفير في الكهرباء والمياه، بجوائز نقدية، إضافة إلى شهادات تقدير من الهيئة، ويبلغ مجموع الجوائز 39 ألف درهم، سيحظى بها 13 مشاركاً، حيث سيفوز صاحب أكبر نسبة توفير بالجائزة الكبرى وقدرها 10000 درهم، فيما سيحصل الفائز الثاني على 5000 درهم، والثالث على 4000 درهم. فيما سيحصل عشرة مشاركين على 2000 درهم لكل مشترك منهم.

استراتيجية دبي

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تساهم جائزة المستهلك المثالي في تحقيق مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة. كما تأتي الجائزة انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والهادفة إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30%، بحلول العام 2030، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها في زيادة وعي مختلف فئات المجتمع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة لأجيالنا القادمة.

نتائج

وأوضح أن الجائزة تحقق نتائج لافتة عاماً تلو الآخر، حيث نجح المشاركون في دورة العام الماضي من الجائزة والبالغ عددهم 5319 في توفير 9.4 ملايين كيلووات ساعة من الكهرباء، و 40.7 مليون جالون من المياه، و 4,325 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل أكثر من 5 ملايين درهم.

وعي

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة المستهلك المثالي سنوياً لرفع مستوى الوعي بأهمية خفض استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع المستهلكين من القطاع السكني على خفض استهلاكهم لهذه الموارد من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة. كما تنظم الهيئة العديد من المبادرات والبرامج التوعوية على مدار العام.