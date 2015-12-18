نائب عن العامرية يؤكد موافقة المحافظة على إنشاء كبارى بمداخل غرب الإسكندرية

أعلن النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، على موافقة المحافظة على إنشاء كوبرى عند مدخل عبد القادر، وذلك بعد مطالبة أهالى المنطقة بهذا الكوبرى لتفادى وقوع الحوادث المتكررة.

وأشار النائب إلى موافقة المحافظة والإسكان على إنشاء كوبرى على طريق مفارق العجمى مابين قشوع والكافورى، وتم اعتمادها رسميا وقريبا جدا سيتم التنفيذ.

وأوضح رزق ضيف الله إلى أن الكبارى من شأنها تسهيل حركة المرور وتفادى وقوع حوادث بهذه المناطق المتواجد فيها نسبة كبيرة من السكان ولا يوجد كوبرى أو نفق لمرور المواطنين.