ضبط طالب وبحوزته 200 جنية مزورة داخل مدرسة بقسم ثان شبرا الخيمة

ضبط مدير مدرسة بقسم ثان شبرا الخيمة، طالب وبحوزته ورقه ماليه فئه 200 جنيه مزوره حال قيامه بشراء بعض الاحتياجات من "كانتين" المدرسه.

وتلقى قسم ثان شبرا الخيمه بلاغا من المدعو سعيد حسن على بدوى 53 سنه مدير مدرسة ثانوية ، بقيامه بضبط المدعو "محمد.ح.ع.ج" 15 سنه الطالب بذات المدرسه ومقيم الساحل – القاهره وبحوزته ورقه ماليه فئه 200 جنيه مزوره حال قيامه بشراء بعض الاحتياجات من مقصف المدرسه وأن تلك الواقعه قد تكررت قبل ذلك ثلاث مرات حتى تمكنوا من ضبط الطالب المذكور متلبسا بارتكاب الواقعه.

بمواجهته اعترف بذلك وأضاف بتحصله على أربعه أوراق ماليه مزيفه من ذات الفئه من نجل عمه المدعو "عبد الرحيم.ع.ت" المقيم ذات العنوان.

كلفت إداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11388 إدارى قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2015م.

>