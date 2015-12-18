لنوم صحى.. 4 أطعمة ابتعد عنها قبل النوم أهمها البرتقال والحلوى

"النوم سلطان"، ولكن فى ظل الضغوط النفسية والمشاكل التى يتعرض لها البعض، وتناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، جميعها عوامل تؤثر سلبًا على القدرة على النوم الصحى. بعض الأطعمة تتسبب فى عدم قدرتك على النوم

>حول هذا تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم الجيد يأتى عن طريق الشعور بالراحة الجسمانية، ولكن تعانى نسبة كبيرة من الأشخاص بالأرق وعدم القدرة على أخذ القسط الكافى من النوم، نتيجة إلى تناول الأطعمة التى تساعد على تنشيط خلايا الجسم بأكمله. تعرف على الأطعمة التى ينصح بتجنبها قبل النوم

>توضح أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى ينصح بتجنبها قبل النوم ومنها:

>1- الحلوى من أكثر الأطعمة التى تساهم فى تجديد نشاط جسمك ما يتسبب فى عدم قدرتك على النوم بشكل جيد، بسبب الإشارات التى ترسل للمخ بعدم الرغبة فى النوم.

>2- النشويات، من أهم الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا يصعب هضمها خاصة المكرونة التى ينصح بتجنب تناولها قبل النوم.

>3- الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الطماطم المسبكة، من الأطعمة التى تتسبب فى تنشيط الجهاز الهضمى، وهذا ما يتسبب فى عدم القدرة على النوم.

>4- البرتقال والتين من أهم الفواكه التى تساعد على النشاط الذهنى وسرعة الهضم وتنشيط الأمعاء، فهذا يتسبب فى عدم قدرتك على النوم بشكل جيد.

شبكةعيونالإخبارية

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