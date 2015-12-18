عبور 291 سفينة قناة السويس خلال الأسبوع الماضى بحمولة 17.4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن المجرى الملاحى للقناة شهد خلال الأسبوع الماضى، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 291 سفينة بحمولة 17 مليون و400 ألف طن.

وعبرت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب 158 سفينة بحمولة 8 مليون و800 ألف طن، ومن الجنوب "القناة الجديدة "عبرت 133 سفينة بحمولة 8 مليون و600 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 53 سفينة من الاتجاهين بحمولة 3 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب، وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 32 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن ،كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الأحد عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن.

وأوضحت التقارير، أن قناة السويس شهدت الاثنين عبور 45 سفينة بحمولة 2 مليون و200 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور29 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وعبرت 16سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون طن.

كما شهدت القناة يوم الثلاثاء عبور45 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، فيما شهدت قافلة الشمال عبور 26 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 الف طن.

وتابعت التقارير:" يوم الأربعاء شهدت القناه عبور55 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات غاز طبيعي مسال من الاتجاهين ، وقافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و140 ألف طن.

وعبرت27 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و560 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي المسال AL THUWAIR والتى ترفع علم جزر البهاما بحمولة 139 اأف طن، كما شهد المجرى الملاحي أمس الخميس عبور51 سفينة بحمولة 3 مليون و433 ألف طن ناقلات بترول وغاز طبيعى من الاتجاهين، كما شهدت قافلة الشمال عبور21 سفينة بحمولة مليون و421 ألف طن.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و12 ألف طن.

- 51 سفينة تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم رغم سوء الأحوال الجوية

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