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وزير الرى: سحارة سرابيوم الجديدة توفر المياه لاستصلاح 70 ألف فدان بسيناء

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وزير الرى: سحارة سرابيوم الجديدة توفر المياه لاستصلاح 70 ألف فدان بسيناء وزير الرى: سحارة سرابيوم الجديدة توفر المياه لاستصلاح 70 ألف فدان بسيناء
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع سحارة قناة السويس الجديدة، تصل تكلفته إلى 175 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتوفير المياه لاستصلاح 70 ألف فدان فى سيناء، والاستفادة منها فى زيادة المساحات المستصلحة فى سيناء إلى 100 ألف فدان كمرحلة ثانية من إجمالى مساحات المشروع البالغة 420 ألف فدان.

وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ترعة سرابيوم والسحارة المحلقة بها يمثلا المهمة الأصعب فى تأمين الخدمات لأهالى شرق القناة، وتعد أكبر مشروع مائى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل المياه من شرق القناة القديمة إلى شرق القناة الجديدة.

وتتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا، وقطرها الداخلى 18 مترا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترا محفورة تحت القناة الجديدة، قطر النفق 4 أمتار، وعمقه 54 مترا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترا تحسباً لأى توسعة أو تعميق مستقبلاً.

وبدأ العمل في السحارة فى سبتمبر 2014، وأن المدة لمثل تلك المشاريع لا تقل عن 3 سنوات، إلا أنه تم ضغط المدة الزمنية لتقترب من 18 شهراً.

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مصر 365