مدافع سموحه لـ في الجول: طبقنا تعليمات ' ميمي ' ففزنا باللقاء

أكد محمود عزت مدافع سموحة أن اللاعبون نفذوا تعليمات ميمي عبد الرازق مدرب الفريق بدقة، وقد كان ذلك هو مفتاح الفوز الكبير الذين حققوه على حساب الأهلي.

وفاز سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

عزت قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "ميمي طلب مننا أن نضيق المساحات تماما على مهاجمي الأهلي، وهذا ما نجحنا فيه وكان ذلك سببا في تشتيت تركيز اللاعبين أمام المرمى".

عزت أتبع "سعيد لأن القدر ابتسم لنا أخيرا، فنحن قدمنا الأداء الجيد في كثير من المباريات الأخيرة، لكن الحظ كان يعاندنا دائما".

وأضاف "الأحداث التي جرت قبل المباراة ساعدتنا أيضا في الفوز، لأنها حفزتنا على تقديم أفضل ما لدينا خلال اللقاء".

وأتم "المكافأة؟ الفوز على الأهلي هو أكبر مكافأة لنا، ونسعى لتحقيق المزيد خلال المباريات المقبلة".