القبض على خمسة آلاف مخالف في المدينة

المدينة المنورة - خالد الزايدي

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقه المدينة المنورة من القبض على ٥٠١٣ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل خلال شهر صفر ١٤٣٧ه ليصل مجموع ما قبض عليهم منذ انطلاق الحملة الى ١٠٤٧٨٨ وذلك ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. حيث قامت الجهات المرتبطة بشرطة المنطقة بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء وشملت الحملة جميع المحافظات والقرى التابعة لشرطة منطقة المدينة المنورة، وذلك بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني. وتمكنت الجهات المختصة من القبض على المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.

وأكد اللواء الشهراني أهمية تعاون ومساهمة المواطنين مع رجال الأمن في تنفيذ تلك الحملات، مقدمًا شكره وتقديره لجميع القطاعات الأمنية المشاركة في هذه الحملة لما قاموا به من جهود موفقة مضيفاً سعادتة أن دور الحملات يتضمن ضبط المخالفين وغير المصححين لأوضاعهم، وتسليمهم للجهات المختصة.