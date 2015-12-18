حملة الفجر تسقط المخالفين في سوق الخضار بالباحة

نفذت فجر أمس حملات مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية (كن نظامي) على سوق الخضار والفواكه بمنطقة الباحة وتم ضبط عمالة وافدة مخالفة لنظام الاقامة والعمال ومخالفات لنظام العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الباحة ابراهيم الزلفان ان الحملة تهدف الى تنظيم سوق العمل والتأكد من نظامية المنشآت وتنفيذها لقرارات الوزارة، والتأكد من سعودة الوظائف المقصورة على السعوديين وضبط العمالة المخالفة لنظام العمل، مشيراً إلى انه شارك في الحملة ادارة الضبط الاداري بشرطة منطقة الباحة.

من جهته، أوضح المتحدث الاعلامي لفرع الوزارة بمنطقة الباحة صالح بن عبدالخالق الزهراني أن هذه الحملات المشتركة مستمرة، وان التعاون مستمر بين ادارة فرع الوزارة بالمنطقة وبين ادارة الضبط الاداري، مشيراً إلى أن الحملات سوف تستهدف جميع اسواق الخضار والفواكه في الأيام المقبلة، وجميع الاسواق والانشطة التجارية في المحافظات التابعة لمنطقة الباحة لمتابعة التزامها وتنفيذها للقرارات التوطين والقضاء على العمالة المخالفة في المنطقة، داعياً المواطنين للإبلاغ عن المخالفين عن طريق الرقم الموحد 19911 أو على موقع فرع الوزارة بمنطقة الباحة على "تويتر" و"الفيس بوك".