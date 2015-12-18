الشؤون الاجتماعية تسدد 225 مليون ريال رسوم ثمانية آلاف مستفيد من «الرعاية النهارية»

الرياض - صالح الحميدي

قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية دعماً مالياً قدره 225 مليون ريال كرسوم لمراكز رعاية نهارية تستضيف أكثر من ثمانية آلاف مستفيد ومستفيدة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الدارسين في تلك المراكز.

وأوضح د. عبدالله بن سعود المعيقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، أنه بناءً على حرص الوزارة للمستفيدين من خدماتها، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة غير الحكومية الذي نص على تحمل الدولة تكاليف رعاية وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة القابلين للتأهيل والتدريب في المراكز غير الحكومية، بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية المرخصة للفصل الأول التأهيلي للعام 1436ه 96 مركزاً استفاد من خدماتها 5915 شخصاً من ذوي الإعاقة، ثم قفزت في الفصل الثاني إلى 103 مراكز تستضيف 8198 شخصاً من ذوي الإعاقة (ذكوراً وإناثاً) وبذلك يكون مجموع ما تم سداده من الوزارة لتلك المراكز للعام الماضي 1435/1436ه للفصل التأهيلي الأول والثاني أكثر من 225 مليون ريال.

وبين المعيقل، أن الوزارة صرفت رسوما خلال الفصل الثاني من عام 1436ه لمستفيدي هذه المراكز قدر ب138 مليون ريال للحالات التي تنطبق عليهم ضوابط الصرف، حيث بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة في الفصل الثاني فقط 103 مراكز. يذكر أن مراكز الرعاية النهارية تعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروس. وأنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.