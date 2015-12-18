صندوق الموارد يوفر 284 ألف فرصة تدريب وتوظيف معظمها للرجال

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية خلال سنته المالية 351436 أكثر من 248 ألف فرصة تدريب وتوظيف على مستوى المناطق وكانت فرص الذكور أكثر من 165 ألف بنسبة 67% وتجاوز عدد فرص الإناث 82 ألف بنسبة 33% وحصلت منطقة الرياض على العدد الأكبر وبلغت الفرص 115 ألفا و505 بنسبة 47% تلتها منطقة مكة المكرمة وتجاوزت الفرص 68 ألف بنسبة 28% فالمنطقة الشرقية ب40 ألف و431 فرصة بنسبة 16%، وجاء قطاع التعليم الأهلي الأعلى بين قطاعات تنمية الموارد البشرية وتجاوز إجمالي فرص التدريب والتوظيف للمؤهلين وغير المؤهلين 38 ألف فرصة وخصص لها مليار و41 مليونا و687 ألف ريال ثم قطاع الخدمات الصحية ب13ألف و281 فرصة وتجاوز المخصص له 213 مليونا و889 ألف ريال، من إجمالي المخصصات لبرامج التدريب والتوظيف وهي 5 مليارات و44 مليونا و419 ألف ريال، وأوضح التقرير السنوي ل"هدف" أن برنامج "حافز" يدخل عامه الرابع وقد بلغ عدد مستحقيه من ذكور وإناث مليون و643 ألف بنهاية عام التقرير.

إعانة الباحثين عن عمل تدخل عامها الرابع 1.6 مليون مستحق

من ناحيته، يستهل مجلس الشورى جلسة الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 351436 وتوصياتها التي نشرتها "الرياض" في وقت سابق وشددت توجيه برامج الصندوق التحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، وتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية سنوية لرصد مؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة "حافز" والذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بعد تعيينهم من الصندوق.

وفي جلسة الاثنين المقبل يخضع الشورى للمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 351436، وقد أوصت اللجنة بالتأكد من صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها من فاعلية إجراءات الصيانة الدورية والوقائية لها، كما طالبت بإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم.

ومن الموضوعات التي سيصوت عليها المجلس الاثنين مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين المقدم من عدد من أعضاء المجلس، فيما يناقش يوم الثلاثاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 351436، ويصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 351436 التي طالبت الديوان بنشر ما استقر عليه القضاء الإداري للجهات الحكومية والتي عليها إذا أصدرت قراراً مخالفاً لهذا المستقر أن تنوه عن ذلك وأن يكون مسبباً، كما دعا الديوان إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، إضافة إلى توصية جاءت بها اللجنة جديدة تنص على إنشاء مركز للأبحاث في الديوان.