نائب بكفر الشيخ: ثلاثة طلبات إحاطة لوزيرى الأوقاف والصحة ومدير هيئة الأوقاف

قال بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مركز كفر الشيخ، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه سيتقدم بثلاثة طلبات إحاطة لوزيرى الأقاف والصحة ومدير هيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف موسى أن طلب الإحاطة الأول إلى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، لعدم تثبيت 5 آلاف عامل، وإعادة تعيين ألف فقط بعد 5 سنوات خدمة، ما يعد إهدارا للمال العام.

وطلب الإحاطة الثانى إلى اللواء محسن الشيخ مدير عام هيئة الأوقاف المصرية للاستيلاء على أموال الشعب بدون وجه حق، ومخالفة القانون 42 لعام 1973م بشأن الأراضى واجبة الرد لهيئة الأوقاف المصرية مخالفة لذات القانون والزج بأفراد الشعب البسطاء لغاياهات السجون.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة الثالث لـ"الدكتور أحمد عماد الدين" وزير الصحة والسكان، لتدنى القطاع الصحى بالمحافظة، ونقص الأدوية الطبية فى معظم المستشفيات والوحدات الصحية.

وقال عبد العزيز إن المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفرالشيخ وأغلب الوحدات الصحية تحتاج إلى اهتمام حكومى ورعاية من قبل وزارة الصحة، فى ظل معاناة المرضى من سوء وتدنى الرعاية الطبية المقدمة لهم، مضيفاً أن أهالى كفر الشيخ يعانون من النقص الشديد فى حضانات الأطفال، خاصة الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، ويضطر الأهالى للذهاب إلى المستشفيات ومراكز حضانات الأطفال الخاصة، ويتكلفون مبالغ باهظة، وقد يضطر بعضهم للاستدانة وبيع ممتلكاته.