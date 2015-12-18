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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة

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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المعصرة
أمر المستشار إسلام سرور، رئيس نيابة المعصرة، بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بين المواطنين فى منطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قوة من مباحث قسم شرطة المعصرة قد قامت بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، وتمكنت من ضبط "م،م"، عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 120 جرامًا، وكمية أخرى من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 2 جرام، ومبلغ مالى 350 جنيهًا، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة النيابة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع عن نفسه وقت الخطر، وبناء على ذلك قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.

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مصر 365