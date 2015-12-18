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البيشمركة ومقاتلو نينوى يردون الهجوم على داعش بعد قصف معسكر زلكان العراقى

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البيشمركة ومقاتلو نينوى يردون الهجوم على داعش بعد قصف معسكر زلكان العراقى البيشمركة ومقاتلو نينوى يردون الهجوم على داعش بعد قصف معسكر زلكان العراقى
أكد ائتلاف "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفى أن أبناء نينوى المتطوعين بمشاركة قوات "البيشمركة" الكردية ردوا على عناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين قصفوا أمس معسكر زلكان بقضاء بعشيقة على أطراف مدينة الموصل شمال العراق.

وذكر الائتلاف فى بيان صحفى مساء الخميس، أن "البيشمركة" كان لها الدور الكبير الحاسم فى التصدى للإرهابيين والمشاركة مع مقاتلى نينوى فى معركة هى فاتحة لمعارك قادمة توحد فيها الهدف والجهد، وأشار إلى أن معسكر زلكان تعرض إلى أكثر من مائة قذيفة أمس، ورد مقاتلو البيشمركة ونينوى على مصادر النيران.

يذكر أن معسكر زلكان يديره محافظ نينوى المقال أسيل النجيفى ويضم خمسة آلاف مقاتل من سكان نينوى شمالى مدينة الموصل الذين سيشاركون فى عملية تحرير الموصل، وتقوم قوات تركية بتدريبهم، وقد تعرض المعسكر لقصف بقذائف "هاون" من عناص تنظيم داعش الإرهابى، ما أسفر عن اصابة 7 أشخاص بينهم 4 أتراك.
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