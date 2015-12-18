وزير الاتصالات: المناطق التكنولوجية السبعة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشباب

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم كثيرا بالمناطق التكنولوجية باعتبارها منارات موزعة على محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الاتصالات خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن المناطق التكنولوجية السبعة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشباب وسيتم الانتهاء من منطقتين منهم خلال عامين، موضحا أن جميع العاملين بوزارة الاتصالات بدأ بالفعل العمل م من أجل الانتهاء من منطقتين تكنولوجيتين خلال عامين.

وأكد وزير الاتصالات، أنه خلال شهرين ستكون جميع المناطق التكنولوجية مغطاة بشبكات الاتصالات بكفاءة وجودة عالية، مضيفا: أن المناطق التكنولوجية ستكون فى كل منطقة مختلفة عن الأخرى.

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