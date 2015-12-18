بالصور.. انطلاق مهرجان تتويج ملكة جمال العرب بشرم الشيخ

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان تتويج ملكه جمال العرب من شرم الشيخ، حيث أقيم المهرجان من أحدى المنشأت السياحيه بها برعايه هيئه تنشيط السياحه المصريه بمشاركه 13 دولة عربية منهم اليمن والأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا، وبعض الدول الأخرى.

و ضمت لجنه التحكيم الفنانة رولا سعد والفنانة أميره فتحى والفنانة جيهان قمرى والإعلامى خالد عبد الحميد والفنانة ساندى ومن أبرز الحضور الدكتوره فاطمه الزهراء المجيدى من المغرب، وهى ابنه عم ملك المغرب، والمخرجه المغربيه ساره براد وذليخه غلاب وعضو لجنه التحكيم والفنانة الإستعراضيه المغربيه نور طاليبى ومصممه الأزياء المغربيه نجاه زهراوى، التى قامت بتصميم أزياء ملكات الجمال العرب، حيث أحيا الحفل المطرب إيهاب توفيق والمطرب العربى وليد توفيق.

وقالت ولاء عبد العزيزاحدى المشاركات بالحفل "ان هذا المهرجان يمثل خطوه سليمه على تنشيط السياحة بإقامته على أرض مدينه السلام لتوجيه رساله للعالم أن شرم الشيخ تعم عليها الأمن الأمان ولا يشوبها أى قلق امنى ونحن نستمتع بوجودنا بها فمصر هى الدوله التى تجمع العرب بمناسباتها المتميزه وحضورها البارز فى جميع المجالات".



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