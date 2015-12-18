أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق مهرجان تتويج ملكة جمال العرب بشرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. انطلاق مهرجان تتويج ملكة جمال العرب بشرم الشيخ بالصور.. انطلاق مهرجان تتويج ملكة جمال العرب بشرم الشيخ
انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان تتويج ملكه جمال العرب من شرم الشيخ، حيث أقيم المهرجان من أحدى المنشأت السياحيه بها برعايه هيئه تنشيط السياحه المصريه بمشاركه 13 دولة عربية منهم اليمن والأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا، وبعض الدول الأخرى.

و ضمت لجنه التحكيم الفنانة رولا سعد والفنانة أميره فتحى والفنانة جيهان قمرى والإعلامى خالد عبد الحميد والفنانة ساندى ومن أبرز الحضور الدكتوره فاطمه الزهراء المجيدى من المغرب، وهى ابنه عم ملك المغرب، والمخرجه المغربيه ساره براد وذليخه غلاب وعضو لجنه التحكيم والفنانة الإستعراضيه المغربيه نور طاليبى ومصممه الأزياء المغربيه نجاه زهراوى، التى قامت بتصميم أزياء ملكات الجمال العرب، حيث أحيا الحفل المطرب إيهاب توفيق والمطرب العربى وليد توفيق.

وقالت ولاء عبد العزيزاحدى المشاركات بالحفل "ان هذا المهرجان يمثل خطوه سليمه على تنشيط السياحة بإقامته على أرض مدينه السلام لتوجيه رساله للعالم أن شرم الشيخ تعم عليها الأمن الأمان ولا يشوبها أى قلق امنى ونحن نستمتع بوجودنا بها فمصر هى الدوله التى تجمع العرب بمناسباتها المتميزه وحضورها البارز فى جميع المجالات".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365