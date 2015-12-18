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شرطة الشارقة تلقي القبض على سارقَي نصف مليون درهم

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شرطة الشارقة تلقي القبض على سارقَي نصف مليون درهم شرطة الشارقة تلقي القبض على سارقَي نصف مليون درهم

ضبطت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاً من جنسية دولة آسيوية، لاتهامه بالاشتراك مع متهم آخر، في سرقة خزنة من منزل كفيله وهو رجل أعمال فرنسي يمتلك عدداً من الشركات في الدولة.

وكان رجل الأعمال الفرنسي الذي يقطن في إحدى المناطق في الشارقة قد تقدَّم ببلاغ عن وجود سرقة في بيته واختفاء الخزنة الموجودة في غرفته وبداخلها مبالغ مالية تقدر بـ118 ألف يورو (حوالي نصف مليون درهم ) وأوراق رسمية.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم، ومن خلال البحث فقد تم الاشتباه بشخص من الجنسية الآسيوية يعمل في خدمة الشاكي بمهنة مندوب، وبالقبض على المذكور والتحقيق معه فقد حاول في البداية إنكار صلته بالسرقة وإبعاد الشبهة عنه كونه عمل مع الشاكي لمدة تزيد على ثماني سنوات، إلا أنه وبفضل مواجهته بالقرائن التي تدل على صلته بالجريمة، فقد عاد واعترف بتورطه في سرقة الخزنة بالاشتراك مع شخص آخر أثناء غياب صاحب المنزل، حيث توجها بها إلى بيت في إحدى المناطق المجاورة وقاما بفتحها بواسطة آلة حديدية، والاستيلاء على الأموال الموجودة واقتسام المبلغ مع شريكه.

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