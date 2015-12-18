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سلطان بن زايد يعزّي محمد العامري في وفاة شقيقته

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سلطان بن زايد يعزّي محمد العامري في وفاة شقيقته سلطان بن زايد يعزّي محمد العامري في وفاة شقيقته

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة مساء أمس واجب العزاء إلى الشيخ محمد حمد بالركاض العامري في وفاة شقيقته وذلك في منطقة اليحر بمدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال الفقيدة سهيل وعبدالله سالم بن حم العامري وأسرة بالركاض العامري، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وعبر الشيخ محمد بالركاض وأسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد الذي يحرص دائما على مشاركة أبناء الوطن مناسباتهم الاجتماعية، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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