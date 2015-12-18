بعد 30 عامًا.. مبيعات ألبوم «ثريلر» لمايكل جاكسون تتجاوز 30مليون نسخة بأمريكا

أعلن مسؤولو صناعة التسجيلات الصوتية، عن أن ألبوم “ثريلر” لنجم البوب الراحل “مايكل جاكسون، أصبح أول ألبوم في التاريخ تتجاوز مبيعاته 30 مليون نسخة بالولايات المتحدة.

وبالبرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على إطلاق الألبوم وست سنوات على وفاة النجم الأمريكي، وذلك بعد أن وصدر ألبوم ”ثريلر” في 1982 ، وضم سبع أغان حققت نجاحًا كبيرًا.

وأكدت رابطة صناعة التسجيلات في أمريكا أن مبيعات الألبوم تجاوزت 20 مليون نسخة في الولايات المتحدة بحلول عام 1984، خلال 112 أسبوعًا ظل ينافس خلالها بقائمة بيلبورد لأكثر الألبومات رواجًا.

وظل الألبوم رائجًا بالأسواق بعد وفاة جاكسون في 2009 نتيجة جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر القوي، مما يسلط الضوء على مدى جاذبية المغني الراحل.

لا يزال ملك البوب متربعًا على عرش الفنانين أصحاب أكثر الألبومات مبيعًا على الاطلاق.