أخبار عاجلة

قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البنك الدولى: سعداء بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح فى فترة حرجة

Google+ Print
البنك الدولى: سعداء بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح فى فترة حرجة البنك الدولى: سعداء بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح فى فترة حرجة
أكد البنك الدولى، أن مجلس إدارته أيد إطار الشراكة الجديد لدعم خلال فترة حرجة من التحول الاقتصادى والاجتماعى، كما وافق على تمويل بمليار دولار لمساندة البلاد فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وانفرد اليوم السابع، بخبر موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

وقال أسعد عالم المدير القطرى للبنك الدولى فى مصر، واليمن وجيبوتى: " نحن سعداء لدعم برنامج للإصلاح لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة وخلف بيئة عمل ملائمة لرواد الأعمال".

كما وافق البنك على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتى يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.

وأضاف البنك فى تقرير بالإنجلزية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن مجموعة البنك الدولى مصممة على دعم مصر لمساعدتها فى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن الشراكة تستند إلى إستراتيجية الحكومة المصرية على المدى المتوسط والأولويات القومية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات والعدالة الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني