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سموحة يكتسح الأهلي بـ «ثلاثية نظيفة»

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سموحة يكتسح الأهلي بـ «ثلاثية نظيفة» سموحة يكتسح الأهلي بـ «ثلاثية نظيفة»

إسلام محارب يسجد بعد إحرازه الهدف الثالث

فاز نادي سموحة على الأهلي بـ «ثلاثية نظيفة» في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب «بتروسبورت»، في إطار مبارايات الدور الثامن من بطولة الدوري العام.

أحزر الهدف الأول اللاعب خالد قمر، وسجل الهدف الثاني والثالث اللاعب إسلام محارب.

المباراة تأخرت أكثر من 120دقيقة، حيث تجمع عدد كبير من رابطة مشجعي النادي الأهلي «أولتراس أهلاوي»، أمام فندق إقامة النادي الأهلي، ومنعوا حافلة الفريق للتوجه لاستاد المباراة، وتأخر وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب المباراة، ليستقل عدد من لاعبي الفريق سيارات خاصة وسيارات “أجرة” من أجل الوصول إلى الإستاد.

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