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2مليون جنيه لاستكمال خطة التنمية المحلية بباريس في الوادي الجديد‎

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2مليون جنيه لاستكمال خطة التنمية المحلية بباريس في الوادي الجديد‎ 2مليون جنيه لاستكمال خطة التنمية المحلية بباريس في الوادي الجديد‎

عادل عباس رئيس مركز باريس

 

أكد عادل عباس، رئيس مركز باريس، أن الوحدة المحلية انتهت من تنفيذ الربع الأول من خطة التنمية المحلية الموحدة للعام المالي 2015/2016 بتكلفة بلغت 2 مليون و387 ألف جنيه، وذلك في مجالات الكهرباء والطرق والنقل وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية.

وأوضح عباس أن الوحدة المحلية بالمركز قاربت على الانتهاء من الربع الثاني من الخطة بتكلفة 2 مليون و 300 ألف جنيه من إجمالي 9.5 مليون جنيه المخصصة للمركز. مشيرًا  إلى أنه يجري حاليًا استكمال مبنى ديوان الوحدة المحلية لباريس، واستكمال مبني مخازن قرية القصر القبلي وتركيب أعمدة إنارة بقري التوابع.

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