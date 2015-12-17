جمعية الثروة الداجنة: أكثر من 650ألف طائر أُصيبوا بسرطان الدواجن

قال رئيس جمعية تنمية الثروة الداجنة بالدقهلية، مصطفى إبراهيم، إن أكثر من 650 ألف دجاجة أصيبوا بسرطان الدواجن، مضيفًا أن سرطان الدواجن يبدأ في الدجاجة من مدة الـ 80 يومًا.

وأضاف إبراهيم خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن سرطان الدواجن يُعتبر شئ جديد على المصريين، موضحاً أن هذا السرطان منتشر في كل مزارع دواجن منطقة وسط الدلتا.

وتابع إبراهيم أن سرطان الدواجن يُعد مرضًا جديدًا أصاب الثروة الداجنة في كل محافظات الدلتا، مؤكدًا أن فيروس الدواجن لا ينتقل إلى الإنسان.

وأوضح إبراهيم أن أكثر من 8 مليون عامل يعملون في مجال الدواجن بكل أشكاله، في الوقت الذي لا توجد فيه أي رقابة من الدولة على صناعة الثروة الداجنة في مصر.

وطالب إبراهيم الدولة بضرورة غلق كل معامل تفريغ الكتاكيت المسرطنة، وإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار.