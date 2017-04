De Caprio نام إلى جانب جثث الحيوانات ليحقق الأوسكار

بحركة ذكية فنياً، فاجأ النجم Leonardo De Caprio المجال السينمائي والفني بطرح فيلمه The Revenant في هذا الوقت بالذات، أي نهاية عام 2015، طامحاً إلى تحقيق حلمه للوصول إلى جائزة الأوسكار، الأرقى في تاريخ السينما العالمية.



وكان De Caprio قد قام بالحركة نفسها قبل سنوات، بعد ترشيحه للأوسكار في أفلام What's Eating Gilbert Grape عام 2013 و The Aviator عام 2005 و Blood Diamond عام 2006.

المهم ذكره أنّ الفيلم سيُعرض في الإمارات 7 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيطرح فيها في 8 يناير 2016.

Leonardo كان قد ترشّح 5 مرات لجوائز الأوسكار، إلا أنّه لم ينل بعدُ شرف حصوله على الأوسكار التي يستحقها بجدارة. إلا أنه تلقى درعاً تكريميّة في حفل Clinton Global Citizen بدورتها السنوية الـ8 عن أعماله تجاه البيئة.



De Caprio ، مبعوث السلام في حياته العادية، يجسّد في الفيلم، المأخوذ عن رواية The Revenant: A Novel of Revenge ، شخصية صائد دببة يتعرّض يُهاجَم ويُسرق ويُترك في الغابة حتى الموت ومن ثم يتعافى ويقوم بالإنتقام ممن خانوه.



Leonardo De Caprio واجه صعوبات مناخية ونفسية في الفيلم، حيث اضطرّ للنوم إلى جانب جثث حيوانات حقيقية، فضلاً عن التصوير في مناخٍ وصلت الحرارة فيه إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر.



شكِلْ Leonardo تغيّر في الفيلم بإطلاق لحيته ليتناسب مع الدور في الفيلم الذي يعود الى القرن الـ19، وهو من إخراج المخرج المكسيكي Alejandro González Iñárritu ، ويشارك De Caprio بطولة الفيلم النجم Tom Hardy .

