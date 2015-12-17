بالفيديو: دنيا بطمة ترفض التعليق على محمد عساف وهذا ما قالته لوعد البحري

انتهت الفنانة دنيا بطمة من تصوير أغنية " حب صيني" في الكويت وسط حضور إعلامي كبير وفي كواليس الكليب الذي استغرق تصويره ثلاثة أيام.

وكان لــ " سيدتي نت " هذا اللقاء مع بطمة التي تحدثت بداية عن الأغنية فقالت " الأغنية من كلمات مشرف العتيبي ومن ألحان محمد ترك وتوزيع مهند خضر ومكس عارف عامر وإخراج أحمد عبد الواحد والأغنية ذات إيقاع سريع تتسم بالحس الساخر وسيعرض الكليب مع بداية العام الجديد عبر مختلف الفضائيات لاسيما قناتي الخاصة في اليوتيوب.

وعلقت بطمة على تصريحات الفنانة وعد البحري بخصوص أغنية " تخيلتك كثير" قائلة " وعد تحدثت عن الإفلاس في الفن وأقول لها الإفلاس عندك حتى لو كان لديك رصيد غنائي كبير. ويجب عليك أن تفخري أنني أعدت تقديم أغنيتك لأني أديتها أفضل منك وحققت انتشاراً كبيراً وعرفها الناس. وبعد أن طرحت الأغنية ارتفع عدد متابعي وعد بنسبة كبيرة".

وأضافت " أغنية "تخيلتك كتير" محل الخلاف " إذ طلب مني كل من تركي المشيقح منتج الأغنية والملحن ناصر الصالح أن أعيد غناءها بصوتي ولم أكن أعرف الأغنية ولا أعرف الفنانة وعد وعندما استمعت للأغنية قررت حينها قبول العرض وإعادة غناء الأغنية، علماً بإن هذه الفنانة لو كانت ذات حضور كبير مثل المطربة أحلام وغيرها لعرفتها وأعتقد أنها بالفعل اشتهرت بعد ما أثارته بحديثها حولي".

وعن رأيها في موقعها على الساحة الفنية المغربية وإن كانت تعتبر نفسها رقم واحد قالت " لا أضع نفسي رقم واحد لأن لدينا أسماء لها تاريخ مثل نعيمة سيمح وعبد الوهاب الدوكاني وهما من عمالقة الفن. ويأتي بعدهم أسماء المنور. وكل واحد سبقني مستحيل أن أضع نفسي قبله لأنه وقف على المسرح وقدم تجارب قبلي.

وشددت دنيا على أن أرشيفها الغنائي لا ينقصه شيء وقالت " طالما ما أقدمه ينال إعجاب جمهوري أرى أن أرشيفي لا ينقصه شيء ". واعتبرت أن الإنتاج الخاص من خلال الشركة التي دشنتها وزوجها محمد الترك " ال ترك برودكشن " تخدمها مع حلا الترك، إضافة إلى أصوات أخرى سوف تضاف إلى الشركة مؤكدة أن الإنتاج الشخصي يضيف إلى الفنان خصوصاً وأن الشركات التي تضم أسماء عدة تضع المطرب رهن الإنتظار لفترة طويلة مما يؤخر الفنان ويحجبه عن جمهوره ، مشددة على أن التمثيل فكرة مؤجلة قليلاً لاسيما وأنها تفضّل أن تثبت وجودها في الساحة الغنائية أولاً .

ورحبت بطمة بالتعاون مع زملائها كارمن سليمان وأحمد جمال بقولها " زملاء لهم حضورهم الفني المميز وعلى خلق، كارمن صديقتي وأحمد جمال صوت أحبه جداً " ورفضت التعليق على إمكانية تعاونها مع محمد عساف. وقالت إنها تتجاهل كل شخص لا يعني شيئاً لدنيا بطمة. واستطردت " أعمل بطيبة أصلي. وإذا كانت ردة فعل أي شخص على عكس ما كنت أتوقع أضع عليه علامة حمراء "، مؤكدة على عدم وجود مشاكل بينها والفنانة أحلام .

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