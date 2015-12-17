هل يقف حبيب نورغول يشلشاي وراء تهديدها بالإنسحاب من "حطام"؟

بعد أيام من تصريح النجمة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين أنها لا تهمل صحتها إطلاقاً رغم أنها كانت رشيقة أكثر في الماضي بدليل ممارستها الدائمة للرياضة، وتناولها مأكولات صحية وأسماك، وبأنه لا وقت لديها للزواج حالياً لانشغالها بتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الرومانسي الإجتماعي الناجح "حطام"، نشرت الصحافة التركية خبراً تؤكد فيه عدم رضا نورغول عن سيناريو الحلقات السابقة من مسلسل "حطام" جراء زيادة عدد القبلات بينها وبين زميلها النجم التركي إركان بيتككايا، ووصل عدم رضاها عن هذه المشاهد أنها هددت بجدية أنها ستنسحب من المسلسل إذا استمر السيناريو على هذا الأمر، لكن شركة الإنتاج الضخمة (أنديمول) نفت الخبر تماماً في بيان خاص أكدت فيه أنه لا يوجد أي نية لنورغول أو لغيرها في الإنسحاب من مسلسل "حطام"، وأن عرض المسلسل، ونسبة مشاهدته المتقدمة على خير ما يرام.

ورغم هذا النفي أكدت تسريبات خاصة بأن حبيب نورغول الجديد مستاء من مشاهدها العاطفية الحميمة مع أركان بيتككايا رغم علمه بأنها مشاهد درامية .

ومسلسل "حطام" الذي كان موسمه الأول متصدراً المركز الأول في نسبة المشاهدة الأسبوعية، وتراجع مؤخراً إلى المركز الثاني يوم عرضه الأسبوعي ، مساء كل اثنين، مازال ضمن أهم الأعمال الدرامية لعام 2015 ،وهو من تأليف: يلديز تونتش، وإخراج: ألتان دونميز،وبطولة:نورغول يشلشاي وأركان بيتككايا وإبرو أوزكان وباريش فالاي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي