عملية زراعة الشعر لعلاج الصلع تتم على مراحل

زراعة الشعر لعلاج الصلع من أكثر الجراحات التجميلية شيوعًا بين الرجال، والسبب بالطبع يرجع لزيادة نسبة الرجال المصابين بالصلع مقارنة بالنساء.

كما أن الصلع الهرمونى الذكرى يعد من أهم أسباب الإصابة بالصلع لدى الرجال.

>الدكتور إبراهيم عيادة أستاذ الجراحة العامة والتجميل بكلية طب قصر العينى يوضح فى السطور التالية جميع التفاصيل التى تتعلق بعملية زرع الشعر للقضاء على الصلع.

حالات الصلع التى تحتاج لزراعة الشعر

علاج الصلع بزراعة الشعر يتم على جلستين

>المصابون بالصلع الهرمونى الوراثى هم الفئة الأكثر تطلبًا لتلك الجراحة، تبعًا لرأى عيادة، فالصلع الناتج عن تلك الحالة يصعب علاجه بالطرق الدوائية، والتى تعمل أغلبها على الحفاظ على بصيلات الشعر المتواجدة بالفعل، ولا تساعد على نمو بصيلات جديدة، كما تتطلب الطرق الدوائية متابعة مستمرة فى استخدامها طوال العمر، وهو ما يعد أمرًا مزعجًا للبعض ويصعب تحقيقه والالتزام به، كما أن نتائجه غير مرضية للكثيرين.>تبعًا لرأى عيادة فإن أغلب الحالات لا تتطلب أكثر من جلستين لزراعة البصيلات، يفصل بينهما ستة أشهر، وغالبًا ما يتم زراعة نحو 700 جرافت فى الجلسة الواحدة.

كما يؤكد عيادة أن بصيلات الشعر التى تتم زرعها تعامل معاملة الشعر الطبيعى من حيث النمو والتعرض لعوامل الجفاف والتقصف.