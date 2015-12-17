مقتل 25 إرهابيًا من داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى

>تمكنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقى اليوم الخميس، من إلقاء القبض على قيادى فى تنظيم (داعش) الإرهابى خطط لاستهداف قائد بالجيش.. كما تم قتل 25 إرهابيا بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف الدولى.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من فوج مكافحة إرهاب الموصل خلال عملية لها فى منطقة الحجاج بقضاء"بيجي" وفقاً لمعلومات استخبارية قتلت 3 إرهابيين من داعش، وألقت القبض على قيادى فى التنظيم من المخططين لاستهداف قائد العمليات الخاصة الثانية فى منطقة الحجاج بسيارات مفخخة.

كما قتلت القوات العراقية 12 إرهابيا ودمرت موقعا لقناصة داعش ونفقا وسلاحين رشاشين فى الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق، حيث تمكنت قوة من الفوج الثانى التابع للواء المشاة الثامن بالجيش بإسناد مدفعى من احباط محاولة هجوم لمسلحى التنظيم على عامرية الفلوجة من جهة قبر ابن عطوان وقتلت الإرهابيين وجرحت ثمانية آخرين ودمرت سيارة تحمل منصة لإطلاق صواريخ.

وأشارت خلية الاعلام الحربى إلى أن طيران اوة الجوية والجيش العراقى نفذ 15 طلعة جوية لإسناد القطاعات العسكرية البرية والاستطلاع فى مف قواطع العمليات.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 19 طلعة جوية لاستهداف مواقع داعش فى هيت والبغدادى والفلوجة بالأنبار وتلعفر والموصل بنينوى أسفرت عن قتل 10 إرهابيين بينهم ثلاثة انتحاريين وتدمير 17 موقعا قتاليا وثمانى سيارات من بينهم سيارة مفخخة وأسلحة وعتاد للتنظيم.

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