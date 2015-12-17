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سفارة مصر بداكار تتابع حادث احتراق الجناح المصري بالمعرض التجاري الدولي بالسنغال

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سفارة مصر بداكار تتابع حادث احتراق الجناح المصري بالمعرض التجاري الدولي بالسنغال سفارة مصر بداكار تتابع حادث احتراق الجناح المصري بالمعرض التجاري الدولي بالسنغال

 

وزير الخارجية

تتابع السفارة المصرية في السنغال حادث اندلاع حريق بالجناح المصري بالمعرض التجاري الدولي، والذي اندلع فجر يوم الأحد الماضي، فى الصالة المخصصة للجناح المصرى وأجنحة عدد من الدول الأخرى المشاركة فى المعرض، الأمر الذى أدى إلى اشتعال النيران فى كافة معروضات الشركات المصرية.

وذكرت الخارجية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن السفير مصطفى محمود القونى سفير بالسنغال قد توجه فور إبلاغه إلى موقع الحاث لمعاينة التلفيات وبرفقته القنصل ورئيس المكتب التجاري وعضو المكتب التجاري بداكار، وقاموا بالاجتماع بالشركات المصرية العارضة لطمأنتهم بأن السفارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية للحصول على التعويضات عن التلفيات الناتجة عن الحريق.

وقامت السفارة بالإتفاق مع هيئة المعارض السنغالية بالتنسيق مع مندوبي هيئة المعارض المصرية على إعفاء الشركات المصرية المشاركة من الرسوم الجمركية على البضائع، والاستعانة بخبير لتقييم الأضرار الناتجة عن الحريق، والاتفاق مع محام للمتابعة مع الخبير المذكور والحصول على أعلى تعويض ممكن للشركات المصرية العارضة.

والتقى كذلك السفير المصرى وبصحبته رئيس المكتب التجارى يوم 15 ديسمبر الجارى برئيس هيئة المعارض السنغالية للمطالبة بالإسراع فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتعويض العارضين للمصريين، حيث وعد رئيس هيئة المعارض بإنهاء تلك الإجراءات فى أسرع وقت عقب الحصول على تقريرى الخبيرين المعينين من قبل هيئة المعارض فى ظل الاهتمام بمشاركة مصر فى هذا المعرض نظراً لثقل مصر الإقليمي والمكانة التى تتمتع بها لدى الشعب السنغالى.

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