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اتحاد الكرة: هذه ليست كرة قدم.. هؤلاء ' قلة مأجورة لا تحب مصر '

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اتحاد الكرة: هذه ليست كرة قدم.. هؤلاء ' قلة مأجورة لا تحب مصر ' اتحاد الكرة: هذه ليست كرة قدم.. هؤلاء ' قلة مأجورة لا تحب مصر '

هاجم ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري الجماهير التي احتجزت حافلة الفريق وأخرت وصوله لاستاد بتروسبورت حيث مواجهة سموحة بالدوري المصري.

وكان عددا من جمهور الأهلي قد منع حافلة الفريق من التحرك من الفندق مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة سموحة.

وقال سويلم عبر قناة الحياة2 يوم الخميس: "ما حدث لا علاقة له بكرة القدم ولا توجد سيطرة من الأندية على جماهيرها".

وأضاف عضو مجلس الشعب "هؤلاء مأجورين ولا يحبون وهذا ضد السياحة وخارجون عن القانون".

وتابع "لابد من وقفة بقوة لهؤلاء.. الأمر خرج عن السيطرة. ونحن مستاؤون جدا لما يحدث".

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