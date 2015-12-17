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تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة ساعتين

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تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة ساعتين تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة ساعتين

تقرر إقامة مباراة الأهلي وسموحة في العاشرة إلا ربع بدلا من الثامنة إلا ربع وذلك بعد حل أزمة الجماهير وفندق إقامة الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

مجموعة أولتراس أهلاوي أعلنت عبر صفحتها الرسمية يوم الأربعاء تجمعها من أجل مؤازرة الفريق أمام الفندق وحتى ملعب بتروسبورت حيث يقام المباراة.

وتأخرت حافلة الأهلي في الوصول إلى الملعب بينما بدأت مجموعات من اللاعبين بالتحرك بشكل فردي ووصل بالفعل 8 لاعبين إلى الملعب.

وتحدث جمال جبر المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عن "احتجاز الثنائي حسام غالي وشريف إكرامي من قبل الجماهير". (طالع التفاصيل)

وكشف ثورت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة لحين وصول بقية اللاعبين. (طالع التفاصيل)

قبل أن يؤكد جمال جبر المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي إقامة المباراة في العاشرة إلا ربع وذلك بعد حل الأزمة ورحيل الجماهير من أمام الفندق.

وانطلقت حافلة الأهلي في طريقها إلى الملعب بعد رحيل الجماهير من أمام الفندق.

ووصل عدد من لاعبي الأهلي بالفعل إلى أرضية الملعب. لتبدأ عملية الإحماء.

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