وصول 4 جثامين لمصريين توفوا بالسعودية وقطر والإمارات والصين

وصل إلى مطار القاهرة الدولى 4 جثامين لمصريين توفوا بالخارج، وقامت سلطات قرية البضائع بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهم بعد موافقة الحجر الصحى.

ووصل إلى قرية البضائع جثمان "هدى. م. ح" فى الأربعينات من عمرها بعد إصابتها بأزمة قلبية فى الإمارات العربية المتحدة، كما وصل أيضا جثمان "سعد. م. ك" قادما من قطر بعد وفاته متأثرا بإصابته فى حادث مرورى.

وأنهت سلطات قرية البضائع أيضا وصول جثمان "رضا. ع. ف" بعد وفاته فى الصين لمضاعفات أصيب بها بعد إجرائه عملية زرع كبد، وجثمان "أشرف. م. ك" بعد وصوله من السعودية لوفاته بحادث مرورى.

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