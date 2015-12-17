النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى فى احتراق 4 سيارات قرب خط غاز التبين

طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول اشتعال النيران فى 4 سيارات وتروسيكل بمنطقة عرب الحصار بالصف بالقرب من خط غاز "التبين - أسيوط"، كما طلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته، وحصر كمية الخسائر، وانتدبت النيابة لجنة هندسية لفحص خطوط الغاز للتأكد من سلامتها وعدم إصابتها بأى أضرار نتيجة الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن الحادث وقع فى الساعة الـ5 مساء اليوم، وأن النيران اشتعلت فى 4 سيارات و2 تروسكل، بمنطقة عرب الحصار بالقرب من خط غاز "التبين - أسيوط"، جراء إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار حافلة ممتلئة بالسولار أثناء تواجد السيارات، وأن وراء الحادث مجموعة من المتهمين الذين حاولوا سرقة السولار وتعبئته لبيعه فى السوق السوداء، وفق ما جاء بالتحريات الأولية.

ومن المنتظر أن تستدعى النيابة مسؤلى شركة الغاز للاستفسار عن معلومات فنية خاصة بخط الغاز الذى شهد الواقعة، وانتداب لجنة فنية لفحصه ومعاينته خاصة الجزء الذى وقع بجواره الحريق، للتأكد من مدى سلامته وصلاحيته للعمل وإصلاح أى أعطال قد تسبب أى مشاكل فى الفترة الراهنة، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة قد أفاد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء تعبئة الجراكن سقطت سيجارة من أحد المتواجدين بجوار الحفرة الممتلئة بالسولار، ما أدى إلى اشتعال النيران بكافة المركبات فى المكان، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق ومنع خطر امتداداه إلى خط الغاز.

وأوضح المصدر أن تسرب السولار من محبس خط الغاز المتآكل أدى إلى ظهور حفرة بداخلها سولار، ما جعل لصوص السولار يتوجهون إلى المكان للقيام بتعبئته وبيعه للمواطنين، وتم قيام الجهات المعنية بإبلاغ الشركة وقامت بغلق الخط الرئيسى بالكامل.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسيارات بالقرب من خط غاز الصف، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء وبصحبته 3 سيارات لمحاولة السيطرة على الحريق، كما انتقل العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف والقيادات القسم إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.