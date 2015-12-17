مباحث صان الحجر بالشرقية تضبط عاطل قبل ترويجه 36 كيلو بانجو

تمكن ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، من ضبط عاطل قبل ترويجه 36 كيلو من مخدر البانجو، بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة النقيب محمود كمال، من ضبط "إبراهيم.إ.ع" 39 سنة عاطل ومقيم منشاة بشارة مركز الحسينية، أثناء استقلاله السيارة رقم رب د 1968 مرسيدس سوداء اللون وبحوزته عدد 18 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو، تزن 36 كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر رقم 8561 جنايات صان الحجر لسنة 2015.