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ضبط عامل بصيدلية يروج العقاقير المخدرة بدون علم صاحبة "الأجزخانة" بالشرقية

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ضبط عامل بصيدلية يروج العقاقير المخدرة بدون علم صاحبة "الأجزخانة" بالشرقية ضبط عامل بصيدلية يروج العقاقير المخدرة بدون علم صاحبة "الأجزخانة" بالشرقية
تمكن ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية، اليوم، الخميس، من ضبط عامل بصيدلية وبحوزته 460 قرصا مخدرا بقصد الترويج، بدون علم صاحبة الصيدلية، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام وحدة مباحث مشتول السوق برئاسة المقدم ماهر سالم، رئيس المباحث، من "مدحت ع ى أ" 38 سنة موظف بصيدلية بقرية المناصرة مركز مشتول، وبحوزته 247 "قرص ترامادول"، 213 "قرص تامول"، ومبلغ مالى وقدره 960 جنيها وهاتف محمول.

وأقر المتهم بحيازته بقصد الإتجار، بدون علم صاحبة الصيدلية.

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