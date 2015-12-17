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مقتل وإصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالشرقية

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مقتل وإصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالشرقية مقتل وإصابة 3 مواطنين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالشرقية
لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين من جيرانه بدائرة مركز مشتول السوق ، اليوم ، أثر مشاجرة نشبت بين الطرفين نتيجة لهو الأطفال وبإخطار النيابة باشرت برئاسة محمد التونسي وإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية التحقيق.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من المقدم ماهر سالم، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، بمقتل شخص وإصابة اثنين، في مشاجرة بينهم بسبب لهو أطفالهم. وأشرف رجال المباحث على نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام ،والمصابين إلى مستشفى الأحرار،وباشرت النيابة التحقيقات.

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مصر 365