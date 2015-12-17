أمن الشرقية: رئيس جامعة الزقازيق أصيب بـ 4 طلقات من سلاح 9 مللى

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الحادث الذى تعرض له الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، ناتج عن عمل إرهابى، وليس الهدف منه سرقة حقيبته، خاصة أنه بفحص الحقيبة تبين عدم احتوائها على أى أوراق هامة.

وأضاف المصدر أن رئيس الجامعة أصيب بأربعة طلقات من سلاح 9 مللى، ومن معاينة المظروف الذى استخدم فى الواقعة، تبين أنه نفس المظروف المستخدم فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها الشرقية من قبل .

وفي سياق متصل تباشر نيابة مركز الزقازيق بمعرفة خالد الغمرى وكيل النيابة وبرئاسة أحمد يسن وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التحقيقات فى الواقعة، حيث تم معاينة منزل رئيس الجامعة وسماع أقوال الشهود.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا يفيد بإصابة الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق، بأعيرة نارية من قبل مجهولين، وتبين من التحريات أثناء خروج رئيس الجامعة من منزله بدائرة مركز الزقازيق، بناحية مصنع الثلج بطريق هرية القديم، دائرة مركز الزقازيق، أطلق 3 ملثمين يستلقون دراجة بخارية أعيرة نارية ولاذا بالفرار، وتم نقله إلى مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق وخضوعه لعملية جراحية.

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