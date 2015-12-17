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لجنة الحكام: حكم اللقاء ينتظر 20 دقيقة وحال عدم حضور اللاعبين سيلغى المباراة

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لجنة الحكام: حكم اللقاء ينتظر 20 دقيقة وحال عدم حضور اللاعبين سيلغى المباراة لجنة الحكام: حكم اللقاء ينتظر 20 دقيقة وحال عدم حضور اللاعبين سيلغى المباراة

استاد بتروسبورت – أرشيفية

 

أكد  وجيه أحمد، القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم،  إن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي وسموحة، سينتظر لمدة 20 دقيقة بعد الموعد الرسمي لانطلاق اللقاء، قبل إتخاذ قرار بإلغاء المباراة، وذلك في حال عدم وصول لاعبي الأهلي إلى استاد بتروسبورت.

وكان عدد كبير من رابطة مشجعي النادي الأهلي «أولتراس أهلاوي»، تجمعوا  أمام فندق إقامة النادي الأهلي، ومنعوا حافلة الفريق للتوجه لاستاد المباراة، وتأخر وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب المباراة، ليستقل عدد من لاعبي الفريق سيارات خاصة وسيارات “أجرة” من أجل الوصول إلى الإستاد.

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