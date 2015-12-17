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لافروف وكيرى يبحثان هاتفيا جدول أعمال اجتماع دعم سوريا غدا فى نيويورك

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لافروف وكيرى يبحثان هاتفيا جدول أعمال اجتماع دعم سوريا غدا فى نيويورك لافروف وكيرى يبحثان هاتفيا جدول أعمال اجتماع دعم سوريا غدا فى نيويورك

>بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى جون كيرى، هاتفيًا اليوم الخميس، جدول أعمال اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا المقرر عقده غدا الجمعة فى نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.

وبحث الوزيران الروسى والأمريكى ضرورة الالتزام بمبدأ التوافق داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا، بحسب وكالة انترفاكس الروسية..

كان كيرى قد زار موسكو أول أمس الثلاثاء، والتقى لافروف ثم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حيث استمرت المباحثات لأكثر من ثلاث ساعات اتفقت خلالها الأطراف على عقد لقاء نيويورك غداً الجمعة.

وتضم المجموعة الدولية لدعم سورية ألمانيا و والصين ومصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن وجامعة الدول العربية ولبنان والأمم المتحدة وعُمان وقطر وبريطانيا وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

كانت المجموعة قد عقدت اجتماعا فى فيينا، الشهر الماضى لمناقشة سبل تسريع وضع حد للصراع السوري
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