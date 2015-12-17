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الأهلي: الأمن لم ولن يتدخل في أزمة احتجاز «الأولتراس» للاعبي الفريق داخل الفندق

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الأهلي: الأمن لم ولن يتدخل في أزمة احتجاز «الأولتراس» للاعبي الفريق داخل الفندق الأهلي: الأمن لم ولن يتدخل في أزمة احتجاز «الأولتراس» للاعبي الفريق داخل الفندق

 

الأولتراس يمنعون حافلة الأهلي من السير

قال اللواء شمس، مديرعام النادي الأهلي، إن مسئوولي النادي  متواجدين أمام  الفندق ولا يوجد أي تعامل  مع الأولتراس، مؤكدًا أن الأمن لن يتدخل في الأزمة و لم يتعامل مع الوضع.

و أضاف شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على شاشة “الحياة 2″:  لا يعقل إن لاعبي الأهلي يتطروا للهروب من الحافلة التي تقلهم للاستاد في سيارات تاكسي و سيارات خاصة، و أضاف لا تهمني المباراة لمكن ما يهمني هو أن لا يصاب أي لاعب بأذى، ولا يوجد مبرر لكل هذا’’. وصرح: ‘‘ لا أعرف هل  نحن نلعب أم ماذا  والأمن لم يحمي  لاعبي الأهلي  واحتجز اللاعبين  أكتر من ساعة’’.

و أشار اللواء شمس ، إلى تم بالفعل وصول 8 لاعبي للاستاد المباراة “بترو سبورت”، و الجهاز الفني إلى الآن لم يصل للاستاد، وقال: ‘‘ لا أعرف  المتجمهرين يتبعون أي جهة و من يضرني ليس تبعي’’.

متابعة: هشام عواض

 

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