الأمم المتحدة: محادثات اليمن تتفق على قافلة مساعدات لـ «تعز»

قال بيان للأمم المتحدة إن المشاركين في محادثات السلام التي تستضيفها الأمم المتحدة بشأن اليمن في سويسرا اتفقوا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية لمدينة تعز، يوم الخميس، ويعتزمون الانتقال لمناقشة قضايا أعم لوضع حد دائم للحرب.

وبحسب رويترز، قال البيان بعد اليوم الثالث من المحادثات “ستستمر المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة وستسعى لتحديد طريق واضح للأمام مع تركيز خاص على قضايا محددة.”

وستشمل هذه القضايا هدنة وطنية مستدامة والإفراج عن سجناء ومعتقلين وسحب القوات وتحديد إجراءات أمنية مؤقتة وتنظيم عودة الأسلحة الثقيلة للدولة واستعادة الدولة للسيطرة على المؤسسات العامة واستئناف الحوار السياسي الشامل.