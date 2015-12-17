مباشر - في غياب الأهلي، سموحة يجري الإحماء.. وتأجيل انطلاق المباراة

متابعة حية ومباشرة لأجواء مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
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7:28 جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي: غالي وإكرامي محتجزان حتى الآن في الحافلة.
بعض اللاعبين الذين وصلوا بتروسبورت: عمرو جمال - مؤمن زكريا - عبد الله السعيد - باسم علي - أحمد فتحي - ماليك إيفونا - حسين السيد - محمد نجيب - مسعد عوض - صالح جمعة - أحمد حجازي.
7:55 اتحاد الكرة يؤكد تأجيل انطلاق مباراة الأهلي وسموحة حتى وصول الفريق الأحمر.
7:55 جمهور الأهلي يبدأ في الرحيل عن محيط الفندق.
7:40 لاعبو سموحة يجرون عمليات الإحماء وطاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين في حين لم يدخل لاعبو الأهلي بعد حتى الآن.
7:40 مراقب المباراة يؤكد لـFilGoal.com أنه لا يعلم مصير المباراة إلا حين وصول حافلة الأهلي.
7:05: حسام غالي وشريف إكرامي وجوزيه بيسيرو مع الجماهير أمام الفندق حتى الآن.
6:55 تحرك عدد من لاعبي الأهلي على مجموعات الآن وما زالت الكثافة الجماهيرية أمام الحافلة.
6:40 تأخر وصول حافلة الأهلي إلى استاد بتروسبورت بسبب كثافة جماهيرية أمام الحافلة.
6:00 جمهور الأهلي المتمثل في أولتراس أهلاوي يتجمع عند فندق إقامة الفريق لتشجيع اللاعبين.