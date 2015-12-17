اخبار الأردن اليوم .. الأردن يعلن ترحيل مئات اللاجئين السودانيين

ركزت اخبار الاردن اليوم على العديد من التقارير ، ومن بين اخبار الاردن اليوم قضى المئات من طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم ليلتهم بالقرب من مطار الأردن الدولي، في الوقت الذي حثت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأردن على عدم إعادتهم إلى السودان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية أوفي ماكدونيل الخميس "نشعر بقلق بالغ إزاء هؤلاء الناس" وأضافت أن عمليات الترحيل المحتملة "تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأعلنت المفوضية إن غالبية حوالي 3500 سوداني في الأردن هم من منطقة دارفور المضطربة حيث يواجهون خطر التعرض للاضطهاد.

وقال محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية إنه "يجري تنفيذ الأمور اللوجستية" بشأن السودانيين. وأضاف إنه لم يتضح ما إذا كان الأردن سيمضي قدما في خططه لترحيل نحو 800 سودانيا.

ومن اخبار الاردن اليوم ايضا ، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيما مشتبها بالتورط في الأنشطة الإرهابية في سوريا، وذلك قبيل اجتماع دولي جديد حول سوريا في نيويورك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس عن المصدر قوله: "الأردن سلمنا القائمة، وهي تضم نحو 160 تنظيما" ، وتابع أنه من المتوقع أن تطرح القائمة الأردنية للنقاش خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم سوريا والذي سيعقد في نيويورك يوم الجمعة القادم.

وكان المشاركون في مجموعة دعم سوريا قد كلفوا الأردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول الأخرى، منها روسيا والولايات المتحدة والسعودية.