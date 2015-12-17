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اطفاء حريق نشب فى 6 سيارات وتروسيكل بجوار خط غاز الصف

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اطفاء حريق نشب فى 6 سيارات وتروسيكل بجوار خط غاز الصف اطفاء حريق نشب فى 6 سيارات وتروسيكل بجوار خط غاز الصف

>سيطر رجال الحماية المدنية على حريق نشب فى 6 سيارات وتروسيكل فى منطقة عرب الحصار بجوار خط الغاز بالصف دون إصابات حيث انتقلت 4 سيارات اطفاء وحاصرت النيران واخمدتها وتبين انها اشتعلت بعد إلقاء سيجارة داخل حفرة بها سولار.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى سيارات قرب خط غاز الصف، فانتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء وبصحبته سيارات الاطفاء وتمت السيطرة على الحريق، كما انتقل العميد محمود شوقى مأمور قسم الصف إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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مصر 365