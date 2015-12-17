مقتل تاجر موبيليا فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بقرية كتامة ببسيون

لقي تاجر موبيليا بقرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية مصرعه على يد عامل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بلاغاً من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون يفيد مقتل إ ب تاجر موبليا 44 عاماً أثناء مشاجرة بينه وبين إ س ر عامل 34 عاماً، بسبب لهو الأطفال، قام على أثرها الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، تم على أثره نقله لمستشفى طنطا الجامعي حتى لفظ أنفاسه.

وبالتحريات التى قامت بها مباحث الغربية تبين وقوع مشاجرة بين الأطفال قام على أثرها كل من المجني عليه والجاني بالتدخل ووقوع مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بعد إصابته بجرح قطعي في فروة الرأس ونقله إلى مستشفى الجامعة حتى لفظ أنفاسه .

وتمكنت مباحث بسيون بقيادة محمد السعدنى رئيس المباحث ومعاوناه الرائد عماد حمدي والرائد شريف الشربينى من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة. تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 22573جنح مركز بسيون.وعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.